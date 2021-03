Il tempo passa e non esiste ancora un’app WhatsApp nativa per l’orologio intelligente di Apple. Oggi su iOSMac ti mostreremo un modo pratico per accedere al tuo account WhatsApp su Apple Watch. Grazie all’app WatchChat puoi inviare messaggi, visualizzare immagini, video, GIF, adesivi, tra le altre cose, senza aspettare che Facebook sviluppi l’app nativa (per ora).

È possibile ricevere e rispondere ad un messaggio WhatsApp su Apple Watch, e anche inviarne uno nuovo

L’app WatchChat fa del suo meglio per avere WhatsApp su Apple Watch. Se sei un utente che dipende molto dall’uso dello smartwatch in termini di app, siamo sicuri che adorerai quest’app. Soprattutto, è un’interfaccia pulita e semplice, oltre a includere diverse tastiere in diverse lingue. Puoi anche utilizzare il riconoscimento vocale e la scrittura a mano libera.

Il caricamento e la velocità dell’app sono incredibili, quindi non perderai nessun nuovo messaggio o perderai tempo a inviare nuovi messaggi. Sarai in grado di vedere le 10 chat più recenti. Se hai bisogno di vedere le altre, dovrai cercare il contatto specifico per cui vuoi vedere la rispettiva chat.

Qual è il trucco e come funziona? È semplice grazie al lavoro dello sviluppatore

Lo sviluppatore di nome XAN di origine tedesca, ha realizzato il problema che Facebook non ha sviluppato un’app WhatsApp nativa su Apple Watch. Pertanto, dal 2017, si dedica alla creazione e allo sviluppo di WatchChat. Si aggiorna costantemente per migliorare le prestazioni della sua app ed è aperto a suggerimenti per il suo utilizzo.

E’ stato davvero ingegnoso usare WhatsApp Web per poter connettere l’Apple Watch con WhatsApp. Per farlo funzionare sul tuo smartwatch, devi scansionare il codice che verrà visualizzato e in pochi secondi avrai l’app attiva e funzionante. Se hai utilizzato WhatsApp Web, vedrai che puoi eseguire molte azioni come se fossi nell’app nativa del tuo iPhone. La stessa cosa ma su Apple Watch è pazzesco ed un successo totale.