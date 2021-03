I correntisti di Unicredit, Intesa Sanpaolo e BNL hanno a loro disposizione una novità per questa prima parte dell’anno. Con gli istituti bancari infatti sarà possibile prendere parte al famoso programma cashback che garantisce rimborsi a tutti coloro che effettueranno acquisti attraverso gli strumenti della moneta virtuale (carta di credito o carta di debito).

Unicredit, BNL, Intesa: l’occasione speciale con il rimborso di 3000 euro sul conto

All’interno del programma cashback a cui aderiscono Unicredit, BNL ed Intesa è presente anche un super incentivo dal valore di 3000 euro. Il bonus dal valore di 3000 euro potrà essere inviato direttamente sui conti correnti dei clienti Unicredit, BNL ed Intesa.

Le condizioni per ricevere quest’incentivo sono molto semplici. Il programma cashback garantisce il super premio a tutti gli iscritti che, da qui a fine anno, effettueranno il maggior numero di acquisti con gli strumenti della moneta virtuale. Il rimborso di 3000 euro si divide in due tranche, per un pari di 1500 euro ad ogni semestre.

Al termine di ogni semestre gli italiani che risultano iscritti al programma cashback saranno ufficialmente inseriti in una graduatoria. I primi 100mila che avranno effettuato il maggior numero di acquisti nel semestre riceveranno 1500 di rimborso sul conto. Ne consegue che i correntisti Unicredit, BNL ed Intesa per ottenere il rimborso completo di 3000 euro dovranno essere in posizione utile in graduatoria in entrambi i semestri.

Gli utenti che desiderano prendere parte al cashback dovranno scaricare l’app Io da Google Play o App Store ed al tempo stesso dotarsi delle personali credenziali SPID.