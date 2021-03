Ottime notizie per i fan di Resident Evil, franchise Capcom tra i più famosi nel mondo videoludico. Sin dalla sua prima apparizione su PlayStation negli anni ’90, le storie attorno alla Umbrella Corporation hanno fatto scuola.

Nel corso degli anni ci sono stati numerosi film basati sul videogame, non particolarmente riusciti. Tutto potrebbe cambiare con l’arrivo di nuovi adattamenti in lavorazione per Netflix.

Netflix, in arrivo film e serie TV su Resident Evil

Netflix ha annunciato lo sviluppo di un film realizzato interamente in computer grafica, intitolato Resident Evil – Infinite Darkness. Un titolo che è tutto un programma.

Il progetto non sarà slegato dalla continuità videoludica bensì sarà ambientato diversi anni dopo le vicende narrate nel quarto capitolo e riporterà in scena Leon Kennedy e Claire Redfield, due dei personaggi più amati di sempre.

Apparsi per la prima volta in Resident Evil 2, sono tornati di recente alla ribalta grazie all’ottimo remake uscito su PlayStation 4 e Xbox One.

Il film in questione non sarà l’unico adattamento. Netflix cala l’asso e annuncia la lavorazione di una serie TV in live action basata su Resident Evil, un qualcosa di mai visto prima fino ad ora.

Le protagoniste saranno Jade e Billie, figlie di Albert Wesker, storico villan del franchise. La serie sarà divisa in due linee temporali: nella prima verrà raccontata l’adolescenza delle due, mentre nell’altra gli effetti derivati dal T-Virus.

Gli sceneggiatori hanno promesso ai fan di attendere grandi cose. Dato l’esito disastroso dei film con Milla Jovovich, la speranza è che Netflix possa rendere giustizia al mondo di Resident Evil.

Al momento è ancora troppo presto per sapere il cast e la finestra di lancio. Resident Evil – Infinite Darkness, invece, dovrebbe uscire sulla piattaforma entro la fine dell’anno.

E sempre per restare in tema, a settembre arriverà nelle sale americane un nuovo adattamento cinematografico, anche questo molto più fedele ai videogame che hanno fatto storia.