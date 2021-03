Ci sono moltissime app che si aggirano sul Google Play Store che risultano essere estremamente pericolose. Di fatto, spesso abbiamo la tendenza a pensare che queste app, essendo che si trovano sul Play Store, sono sicure. La cosa è vera a metà, anche perché sullo store di Google si stanno facendo largo sempre di più app che sono o sviluppate apposta per attaccare qualche smartphone, o infettate in un secondo momento. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

App pericolose: ecco una lista di 56 app pericolose da disinstallare subito

Ecco le 56 app pericolose che vi notifichiamo in questo articolo:

Raceinspace Astronaut

Cooking

Letmego

Biscuitent

Aquawar

Dressup

Translator

Travel Map

Withu Translate

24h Translate

Stickman Runner Parkour

Best Translate Tool

Littlefarm

Bestcalculate Multifunction

Folding Blocks Origami Mandala

Goldencat Hillracing

Hexadom

Ichinyan Fashion

Major Cookingstar

Major Zombie

Fastdownloader

Carstiny

Stickman Warrior

Biscuit

Splashio

Translate

Unblock Car Puzzle

Delicious Recipes

Multi Translate Threeinone

Pro Translator

Snap Translate

Smart Language Translate

Best Translate

Jewel Block Puzzle2019

Magic Cuble Blast Puzzle

Imgdownloader

Instant Translate

Besttranslate

Breaktower

Spaceship

Michimocho Video Downloader

Fortuneteller Tarotreading Horo

Titan Block Flip

Mcmc Ebook Reader

Swift Jungle Translate

Happycooking

Mcmccalculator Free

Tapsmore Challenge

Yummily Healthy Recipes

Hexamaster

Twmedia Downloader

Burningman

Amazingkitchen

Wego Translate

Arplanner Sketchplan

Arsketch Quickplan

Livetranslate

Calculatepro

Smart Tools Pro

Titanyan Igsaver

Digiv Weather Radar

Cosa fare quando abbiamo a che fare con queste app pericolose

Queste app di solito contengono dei malware al loro interno molto pericolosi, pertanto è bene fare attenzione ad alcune piccole cose che possono fare la differenza. La prima è controllar sempre l’affidabilità dello sviluppatore dell’app; la seconda è valutare sempre le recensioni, poiché se ce ne sono troppe positive c’è sicuramente qualcosa che non va. Infine, nel caso in cui vi siete imbattuti in queste app, disinstallatele subito e, se avete ancora problemi, prendete in considerazione un ripristino.