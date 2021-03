Il tuo smartphone emette una certa quantità di radiazioni. Le radiofrequenze in uso per le varie componenti si sommano formando uno spettro ben determinato di onde elettromagnetiche. La differenza tra un device e l’altro viene sottoscritta con un valore definito come SAR, ovvero sia tasso di assorbimento specifico. Questo varia a seconda delle integrazioni hardware e delle potenza in gioco per le varie parti che comprendono un telefono. Il tuo potrebbe trovarsi al limite massimo che il corpo è in grado di sopportare senza danni. Ecco le liste di sicurezza che includono i cellulari sicuri e quelli da cui guardarsi bene.

Smartphone sicuri a radiazioni basse

Motorola Moto G7 – 0,45 W/kg Wiko View 2 – 0,43 W/kg Razer Phone – 0,42 W/kg Samsung Galaxy Note 9 (Exynos) – 0,381 W/kg LG V30 – 0,375 W/kg ASUS ZenFone Max Pro (M2) – 0,347 W/kg Samsung Galaxy S8 – 0,32 W/kg Samsung Galaxy J4+ – 0,32 W/kg ZTE Blade V9 – 0,32 W/kg LG V40 ThinQ – 0,318 W/kg Samsung Galaxy J6+ – 0,31 W/kg ZTE Blade A610 – 0,31 W/kg Motorola Moto G5 Plus – 0,30 W/kg Motorola Moto Z – 0,30 W/kg Samsung Galaxy S9+ – 0,29 W/kg Wiko View 2 Go – 0,287 W/kg Essential PH-1 – 0,28 W/kg LG Q6/Q6+ – 0,28 W/kg HTC U11 Life – 0,28 W/kg Samsung Galaxy S8+ – 0,26 W/kg Galaxy S7 edge – 0,26 W/kg Samsung Galaxy A8 – 0,24 W/kg LG G7 – 0,24 W/kg LG G6 – 0,235 W/kg Nokia 6 – 0,207 W/kg Samsung Galaxy Note 8 – 0,173 w/kg ZTE Axon Elite – 0,17 W/kg

Onde elevate per questi telefoni