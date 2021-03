Se qualcuno ha clonato la tua scheda SIM o ha convinto il tuo operatore di rete a trasferire il tuo numero a una nuova scheda SIM di cui è in possesso, non riceverai più SMS o telefonate. Un numero di telefono può essere associato solo a una scheda SIM alla volta. Puoi facilmente verificarlo chiedendo a un amico di chiamarti o mandarti un messaggio e se non arriva allora sai che potresti avere un problema.

Se stai controllando le chiamate in uscita sulla bolletta e vedi numeri che non riconosci, potrebbe essere il momento di contattare il tuo operatore di rete e provare a ottenere maggiori informazioni.

Il dispositivo viene visualizzato in una posizione diversa sui tracker di posizione.

Se stai utilizzando qualcosa come Trova il mio iPhone per iOS o Trova il mio dispositivo di Google per Android, questo può essere un buon modo per verificare la presenza di problemi con la SIM. Se il tuo telefono appare in una posizione diversa, questo è un segno sicuro che la tua scheda SIM è stata compromessa e viene utilizzata da un hacker.

Nota: in molti casi, gli hacker disabiliteranno semplicemente questa impostazione.