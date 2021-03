Tra le serie lanciate da Netflix negli ultimi anni di sicuro Vis a Vis è tra le più amate dai fan. La serie di origini spagnole ambientata in un centro di detenzione racconta la storia di Macarena. La donna per una serie di reati, tra cui appropriazione indebita, viene segregata nel carcere di Cruz del Sur.

L’arresto e l’inizio della detenzione può considerarsi un vero e proprio pronto di svolta nella vita di Macarena. All’interno dell’istituto di detenzione infatti farà la conoscenza di Zulema, una delle donne più pericolose di tutta la prigione. Macarena sarà costretta a intraprendere un percorso per imparare a sopravvivere in questo nuovo mondo imparando ad adattarsi alle regole che lo governano.

Netflix: il futuro di Vis a Vis

Malgrado la conclusione della serie sono tantissimi i fan che vorrebbero un ritorno dello show. Una quinta stagione della serie TV targata Netflix sarebbe molto gradita ai fan che però, con molta probabilità, dovranno mettersi il cuore in pace. La serie principale infatti è definitivamente conclusa, come dimostra la serie Spin-Off “El Oasis“.

Questo Spin-Off, anche lui pubblicato da Netflix ,è formato da un’unica stagione, e anche qui i fan sperano che possa arrivare presto l’annuncio per la seconda. Tuttavia anche in questo caso arrivano brutta notizie per i fan. Non sembra in previsione una nuova stagione dello Spin-Off che a questo punto si rivelerebbe autoconclusivo. D’altronde la morte di una delle due protagoniste pone un punto gigantesco sulla possibilità che la storia possa proseguire. Vis a Vis può, ad oggi, considerarsi definitivamente concluso.