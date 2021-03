Oggi la questione privacy è diventata quasi un’ossessione. Potrebbe sembrare esagerato doversi costantemente preoccupare di tenere al sicuro i propri dati personali. In realtà niente di più facile è trovarsi in seria difficoltà proprio per il furto di informazioni importanti. Tra queste possono esserci i dati di accesso alla home banking o al proprio portafoglio di criptovalute. Capita a tutti di avere la sensazione che il proprio smartphone sia sotto controllo. Infatti il rischio di essere vittima di un’app spia non è così remoto.

Ecco il codice in grado di togliere ogni dubbio e capire se effettivamente se abbiamo lo smartphone sotto controllo. Un modo veloce ed immediato che tutti possono fare con estrema facilità.

Un codice permette di capire se il proprio smartphone è sotto controllo

Esiste un codice che permette all’istante di capire se lo smartphone è sotto controllo. Digitando sul dialer *#21# è possibile verificare se il proprio numero di telefono ha subito un inoltro voce e dati su un’altra numerazione.

Se tutte le voci risultano disabilitate allora è il caso di stare tranquilli, lo smartphone non è sotto controllo. In caso contrario per scoprire verso quale numero ci sono stati degli inoltri il codice da comporre è *#62#.

Per chi ha un telefonino con sistema operativo Android può capire se ha lo smartphone sotto controllo grazie a un codice che dà tutte le informazioni complete sul numero della SIM. Basta digitare *#*#4636#*#*.

Ci sono anche altri modi per capire se il proprio smartphone è sotto controllo. Ovviamente questo non deve diventare un’ossessione. È vero che oggi i rischi sono tanti e i cybercriminali sono dietro l’angolo, ma prestando la dovuta di attenzione certi pericoli si possono evitare.

Una buona abitudine, per evitare di cadere vittima delle app spia e avere il telefono sotto controllo, è aggiornare il sistema operativo. Non appena esce una nuova versione è bene installarla perché molto probabilmente contiene anche delle patch di sicurezza utili. Inoltre in aggiunta si potrebbe installare un’applicazione antimalware. Infine è importante anche evitare di scaricare app non ufficiali da canali che non sono il Play Store o l’App Store.