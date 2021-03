Il mese di marzo è iniziato da pochi giorni e Sony ha deciso di rendere noti i giochi gratuiti per gli abbonati al PlayStation Plus.

Quattro nuovi titoli, che riguardano PS4, PS5 e PSVR. Il colosso di questo pacchetto è senza dubbio Final Fantasy VII Remake, rivisitazione in chiave moderna del classico del 1997. Un gioco che ha fatto la storia del settore.

Il secondo titolo gratuito è Remnant: From the Ashes, sparatutto in terza persona che permette ai giocatori di affrontare creature mostruose provenienti da altre dimensioni.

Se volere giocare entrambi i titoli su PlayStation 5 potete farlo attraverso l’apposita funzione di compatibilità. Per il download standard, invece, sono disponibili solo su PS4.

Tutti i giochi del PlayStation Plus di marzo

Il titolo di questo mese per PS5 è Maquette, un puzzle ispirato ai dipinti di M.C. Escher, brillante e originale. Se amate le sfide intelligenti, non può mancare nella vostra collezione.

Per i possessori di PSVR, invece, c’è l’ottimo Farpoint, uno sparatutto in prima persona, compatibile con il Dualshock 4 o con il controller legato al visore. Giocabile in solitario e online in co-op.

Oltre ai suddetti giochi, Sony ha esteso la disponibilità di Destructions AllStars sul Plus fino al 5 aprile. Il titolo doveva debuttare al lancio su PS5, ma è arrivato direttamente sul Plus il mese scorso.

Ma non è tutto, perchè c’è una vera e propria ciliegina sulla torta: i giocatori possono scaricare Ratchet & Clank, titolo del 2016 e conservarlo per sempre nella propria collezione.

Si tratta dell’iniziativa Sony Play at Home, messa in campo per far fronte a questo difficile periodo di emergenza sanitaria. Come funziona? Vengono messi a disposizione dei giocatori dei grandi titoli per invogliarli a rimanere a casa e giocare.

Ratchet & Clank, apprezzato da fan e critica, sarà disponibile per il download fino al 31 marzo. Un occasione assolutamente da non lasciarsi sfuggire.