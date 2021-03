Continuiamo a parlare di un’altra serie Netflix molto amata dai fan; ci riferiamo a Vis a Vis, la serie serie spagnola ambientata in carcere. La serie Tv “Vis a Vis – Il prezzo del riscatto”, racconta la storia di Macarena che dopo l’arresto per appropriazione indebita e altri reati si ritrova detenuta presso la prigione di Cruz del Sur.

Oltre al trauma causato dall’arresto si ritroverà a dover far fronte a Zuelma, tra le più pericolose di tutto il centro di detenzione. Da qui parte un percorso che vedrà la protagonista costretta ad adattarsi al nuovo mondo in cui si ritrova catapultata; un cambiamento necessario per riuscire a sopravvivere in un mondo che vive di regole proprie.

Netflix: il futuro di Vis a Vis

Da molto tempo i fan attendo una possibile quinta stagione della serie TV che possa approfondire ulteriormente il mondo narrato dalla serie Netflix. Tuttavia sembra che le speranze di vedere le nuove avventure di Macarena siano pressoché nulle. Stanno poi circolando anche alcune voci riguardanti una possibile seconda stagione di ” El Oasis” Spin- Off della serie.

Questo Spin-Off, pubblicato il 31 luglio su Netflix, conta una sola stagione e più di un fan vorrebbe vedere almeno un altro ciclo narrativo. Anche in questo caso però le speranze sono ridotte al lumicino; la morte di Zulema infatti sembrerebbe porre davvero un punto fermo alla possibilità di veder raccontate altre storie. Sembra dunque i fan debbano mettersi l’anima in pace; ad oggi le possibilità di vedere il ritorno sul grande schermo di Macarena sono pressoché nulle.