Tra quelle cose che stanno trapelando ora, è stato scoperto che il braccialetto intelligente riceverà ancora più notizie del previsto. Un mese fa è trapelato che Mi Band 6 avrebbe ricevuto una moltitudine di nuove funzionalità , tra cui alcune presenti nell’Amazfit Band 5.

Tra questi troviamo la misurazione dell’ossigenazione del sangue SpO2 , schermo di maggiore risoluzione, possibilità di GPS integrato, per poter controllare la qualità del sonno e configurare allarmi da braccialetto, emoji nelle notifiche e 30 modalità di tracciamento sportivo. Si dice anche che includerà Alexa come assistente vocale integrato.

Scorri verso l’alto e scegli le risposte predefinite

Ora, numerosi cambiamenti sono apparsi nell’applicazione di My Fit che indicano ancora più notizie che riceverai questo nuovo braccialetto. Tra questi troviamo la possibilità di rispondere ai messaggi di testo di WhatsApp, Telegram, Signal e SMS dal braccialetto. Scrivere sul braccialetto è abbastanza scomodo, e invece quello che possiamo fare è scegliere risposte predeterminate che abbiamo configurato. Per fare ciò, devi semplicemente scorrere verso l’ alto e lì vedremo diverse risposte predeterminate tra cui scegliere.

Tra queste risposte, vengono visualizzate tre risposte predefinite, anche se si spera che ce ne saranno di più e che possiamo personalizzare le nostre. Quindi, in quelle risposte predeterminate possiamo dire che siamo in una riunione, guidando, o semplicemente dire che al momento non possiamo rispondere al messaggio e che lo faremo in seguito.

La Mi Band 6 verrà lanciata in primavera

Questi tipi di funzioni sono molto utili per le chiamate, poiché per i messaggi non sarà la fine del mondo se l’altra persona dovrà aspettare un po ‘prima di poter rispondere. Tuttavia, grazie a questo, possiamo far sapere all’altra persona che abbiamo letto il suo messaggio, cosa che non era possibile fino ad ora perché abbiamo visto solo la notifica e non c’era la possibilità di rispondere ai messaggi senza entrare nell’app dal cellulare. Con questa opzione che finisce.

La Mi Band 6 verrà lanciata a brevissimo, in quanto ha ricevuto la certificazione al di fuori della Cina (nello specifico, in India), il che di solito indica che il lancio è a meno di due mesi di distanza. Speriamo che il suo prezzo sia simile a quello della Mi Band 5, visto che Xiaomi sta ultimamente alzando il prezzo di alcuni suoi prodotti come ha fatto con i nuovi Redmi AirDots, che, sebbene includano numerosi miglioramenti in tutti gli aspetti, sono raddoppiati. il loro prezzo. rispetto al modello precedente.