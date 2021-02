Tasse? No, grazie. È questo quello che pensano migliaia di italiani, i quali sono tuttavia obbligati ad effettuare i suddetti pagamenti, in quanto troppo importanti per svariati motivi. Presa visione di questa situazione, ci sono alcuni furbetti che le pagano, ma non senza qualche “aiutino”. Infatti sono diverse le occasioni in cui moltissimi malfattori hanno cercato di evitare il pagamento di tasse fin troppo salate, e agivano tramite la modifica degli apparati di misurazione, ossia i contatori.

Nella nostra capitale, proprio di recente, alcune operazioni congiunte delle Forze dell’Ordine hanno rilevato diversi contatori modificati in varie zone. I provvedimenti sono stati molto duri per i truffatori, i quali manomettevano gli apparati di misurazione per abbassare o azzerare il costo delle bollette. Due sono le aziende che hanno subito i danni maggiori: ENEL e Acea.

Contatori modificati: la truffa del magnete non si ferma