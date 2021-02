Erano i primi giorni di gennaio quando si annunciava che presto Android Auto avrebbe aperto il suo sistema anche alle app di terze parti. Oltre a quelle utili per la navigazione che possono sostituire Google Maps, sono arrivate le app per messaggi e chiamate. Vediamo quali sono le migliori da scaricare e tenere sempre a portata di “volante”.

Android Auto: ecco le app compatibili per chiamare e messaggiare

Il sistema di infotainment di Google sta diventando sempre più popolare. Questo rende necessario soddisfare le esigenze di un numero sempre maggiore di utenti che si affidano a questo sistema operativo nella propria auto. Oltre alle diverse applicazioni utili per la navigazione, Android Auto si è recentemente aperto a un buon numero di app compatibili per chiamate e messaggi. Ecco quali sono le migliori.

Nella sezione dedicata alla “Chat istantanea“ per Android Auto compaiono ben 9 applicazioni da poter scegliere e installare sul sistema operativo handsfree. Ovviamente tra queste le migliori per i messaggi sono:

WhatsApp Messenger ;

; Telegram ;

; Messenger: SMS e videochiamate gratis ;

; Hangouts.

Non mancano poi WeChat e ICQ Messenger: Messaggistica Istantanea & Chat e Kik.

Per quanto riguarda invece le app per chiamate e messaggi in WiFi compatibili ad Android Auto si possono scaricare e installare:

textPlus: Free Text & Calls che permette di chiamare e inviare messaggi con un numero reale senza utilizzare un piano telefonico;

che permette di chiamare e inviare messaggi con un numero reale senza utilizzare un piano telefonico; Nextplus Free SMS Text + Calls che attraverso la rete internet permette chiamate e messaggi in modo gratuito.

Ovviamente Android Auto ha già integrato un suo sistema nativo per la gestione di chiamate e messaggi. Tra l’altro questo si integra molto bene con Google Assistant che permette di comunicare con il sistema senza distrazioni e soprattutto senza togliere le mani dal volante.

Qualora infatti l’utente volesse effettuare una chiamata o inviare un SMS non deve far altro che premere sull’icona del microfono oppure dire: “Ok Google“. In un attimo potrà comunicare il nome del contatto da chiamare o da messaggiare.