Incredibile, ma vero! Le scarpe da ginnastica a marchio Lidl hanno riscontrato così tanto successo da permettere all’azienda di stringere un accordo con Nike. Insieme alla multinazionale statunitense la famosa catena europea di supermercati realizzerà una linea di abbigliamento sportivo low cost. Ecco tutti i dettagli.

Lidl e Nike insieme per realizzare una linea di capi sportivi low cost

Si è rivelato quantomeno inaspettato il sold out delle sneaker Lidl. In tutta Europa, nonostante il Covid-19, migliaia di persone si erano riversate fuori dai supermercati già dall’alba per riuscire ad aggiudicarsene almeno un paio. Sicuramente molto, o quasi tutto, lo ha fatto la campagna marketing serrata e ben realizzata dalla famosa catena europea di supermercati.

Acquistate ad un prezzo davvero interessante, 12,99 euro il paio, sono state rivendute su eBay a cifre stratosferiche. Alcune addirittura superavano i 200 euro. Questo test, che ha prodotto ottimi risultati, ha aperto le strade a Lidl per stringere una partnership con uno dei più famosi marchi di abbigliamento sportivo al mondo: Nike.

In sostanza, a breve, sarà possibile acquistare sul sito ufficiale Lidl una linea di abbigliamento sportivo a marchio Nike. Ovviamente rigorosamente low cost. Sarà possibile scegliere tra scarpe, felpe, tute e pantaloni. Insomma tutto ciò che serve per l’attività fisica di adulti e bambini. I prezzi andranno da 11,99 euro a massimo 39,99 euro.

Tuttavia questi prodotti saranno esclusivamente disponibili online e per ora solo destinati ad un pubblico maschile e di bambini. Inoltre questa linea è già pronta all’acquisto sul sito spagnolo e tedesco di Lidl. Ancora assente invece su quello italiano.

Questa strategia si sposa bene con l’obbiettivo di Lidl che vuole diventare una catena di supermercati dove i clienti possono trovare la comodità di acquistare un po’ di tutto in un unico posto. Anche Nike si sta facendo strada privilegiando una distribuzione di vendita online diretta al cliente finale senza il passaggio nei suoi punti vendita.

Non finiscono mai le novità di Lidl. Dopo aver introdotto i prodotti Smart Home a prezzi assurdi, ecco arrivare anche quelli per le attività sportive. Chissà come andrà questa nuova avventura commerciale dei due colossi che puntano a crescere in un mercato sempre più online e variegato.