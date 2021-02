CoopVoce: la ChiamaTutti TOP 30 include il meglio al suo interno per meno di 10 euro

CoopVoce rappresenta uno dei gestori più interessanti del panorama della telefonia mobile italiana. I dati infatti parlano chiaro posizionando questa azienda tra le prime in merito all’acquisizione di nuovi utenti così come alle valutazioni tramite il web.

Sono infatti tantissimi coloro che tempo addietro non avrebbero mai sottoscritto una promo di questo provider, salvo poi ricredersi col tempo. Ad oggi tutte quelle che erano delle mancanze sono diventate veri e propri punti di forza per CoopVoce. Ogni mese infatti arriva una nuova offerta mobile, la quale mette in mostra sempre tanti contenuti corredati da un prezzo molto conveniente. Inoltre quando si parla di affidabilità questo gestore figura tra i primi: gli utenti riferiscono di non aver mai ricevuto brutte sorprese in seguito alla sottoscrizione di una tariffa telefonica. Sul sito ufficiale inoltre è disponibile una nuova promo che di certo sarà presa d’assalto.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti TOP 30 include al suo interno il meglio per 8,50 euro al mese

La nuova ChiamaTutti TOP 30 di CoopVoce sta riuscendo in maniera costante a ritagliarsi un suo spazio durante queste settimane. In realtà già dallo scorso mese di gennaio questa promo è disponibile, con una proroga avvenuta proprio per tutto il mese di febbraio e parzialmente anche per il prossimo mese di marzo.

Al suo interno ci sono i migliori contenuti, i quali ovviamente mano a relazionarsi ad un prezzo estremamente conveniente. Gli utenti che la sottoscrivono possono trovare infatti minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia con 1000 SMS verso tutti e 30 giga di traffico dati in 4G per navigare sul web. Il prezzo è di soli 8,50 € mensili.