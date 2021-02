Secondo quanto riferito di recente, da diversi giorni in Italia è in corso una truffa davvero molto subdola che sta mandando in crisi migliaia di correntisti. Secondo quanto riportato, l’attacco viene fatto tramite il solito sistema di mail phishing, ma questa volta i truffatori stanno usando sempre più frequentemente i nomi delle principali banche italiane, come Unicredit, BNL e Intesa Sanpaolo. Così facendo, le mail inoltrate risulteranno più reali e le vittime aumenteranno. Tuttavia, è doveroso dire che nel testo ci potrebbe essere qualcosa che ci fa capire che effettivamente c’è qualcosa di fake, ma semplicemente non ci facciamo caso.

Lo scopo principe di queste mail fasulle è quello di andare a sottrarre al correntista i suoi dati sensibili, così da andare ad accedere facilmente al suo home banking e sottrargli tutto il denaro. In questo modo, il metodo è molto semplice ed efficace: il truffatore invita il titolare allo sblocco del suo account tramite un messaggio e facendogli visitare il sito al link che gli forniscono.

Truffe Unicredit, Bnl e Sanpaolo: migliaia di correntisti colpiti

Se andiamo a fare click sul collegamento presente nella mail, l’utente dopo verrà reindirizzato alla pagina fake della propria banca. È fake perché vedrà che è praticamente identica a quella della sua banca, ma che in realtà non ha nulla a che vedere con quella reale. Così, si spongono le vittime nell’inganno, facendogli inserire tutte le credenziali di cui i malviventi hanno bisogno.

L’unico modo per difendersi è prestare particolare attenzione a queste mail truffaldine e diffidare sempre da mail dove c’è scritto il nome della vostra banca. Questo perché la banca non vi invierà mai delle mail per farvi inserire le vostre credenziali, o se lo fa controllate sempre che l’indirizzo sia realmente della banca.