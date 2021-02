Chris Lacy, il prolifico sviluppatore dietro Action Launcher, Action Dash e Link Bubble, ha una nuova app di personalizzazione su Google Play: SwirlWalls, un’app per creare sfondi animati, molto colorati e che reagiscono a tocchi e movimenti.

SwirlWalls è un’app che cercherà di dare al tuo cellulare un tocco unico creando uno sfondo che non si ferma. Con una moltitudine di opzioni possibili, lo sfondo reagisce ai tocchi o ai movimenti del cellulare in modo che ogni volta che guardi il tuo cellulare, non vedi lo stesso sfondo statico.

Sfondi in continuo movimento

Se sei stanco degli stessi sfondi di gattini, prati verdi e cieli stellati, in SwirlWalls hai un’alternativa animata e un po ‘psicotropa. Money animazioni personalizzabili e con molti stili tra cui scegliere.

La maggior parte degli sfondi disponibili sono estremamente colorati, sebbene ci siano anche versioni adattate per l’ uso con temi scuri , così come innumerevoli remix o variazioni dei disegni. Ogni design principale è disponibile in diversi stili che ne alterano leggermente l’aspetto per un tocco diverso.

Lo schermo animato Swirlwalls reagisce ai tocchi, ruotando come una girandola (e da qui il suo nome). Toccandoli con il dito puoi farli ruotare, anche se puoi farlo anche scuotendo il cellulare. Inoltre, lo sfondo supporta i gesti con più dita in modo da poter modificare lo stile e i suoi remix senza dover passare attraverso le opzioni.

Si tratta, insomma, di un’app per dare vita allo sfondo del cellulare e renderlo più di qualcosa che sta in background, senza muoversi. Quello che dovrai spostare è il portafoglio, beh, costa 4,99 euro. Senza una versione demo o di prova, il modo migliore per sapere se si adatta alle tue esigenze è utilizzare la politica di restituzione di Google Play nel caso in cui non sei soddisfatto.