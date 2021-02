L’operatore virtuale ho.Mobile permette di conoscere ufficialmente il proprio nuovo numero seriale della SIM, rigenerato in seguito il data breach che ha coinvolto alcuni dati di parte della customer base.

La rigenerazione automatica del seriale delle SIM per i clienti coinvolti è stata la più recente misura presa da ho. Mobile dopo la sottrazione illecita, per tutelare la sua customer base. Scopriamo i dettagli.

ho.Mobile: come ottenere il nuovo numero seriale della SIM

Nonostante resti la possibilità di recarsi in un negozio per la sostituzione gratuita della SIM, ho. Mobile ha deciso di rigenerare il seriale di tutti i clienti per questioni di sicurezza, rendendo dapprima disponibile un numero a cui inviare un SMS per conoscere il nuovo codice ICCID necessario in caso di portabilità.

Adesso è possibile conoscere il nuovo seriale anche tramite App. Nello specifico, come anticipato da MondoMobileWeb, già sabato 20 Febbraio 2021 l’App si era aggiornata per dispositivi Android, sul Google Play Store e Huawei AppGallery, mentre l’aggiornamento della versione per dispositivi iOS è stato effettuato lo scorso 21 Febbraio 2021. Attualmente, quindi, tutte le versioni sono aggiornate.

Dopo aver effettuato l’accesso all’App con le proprie credenziali, sarà sufficiente richiedere il nuovo ICCID rigenerato da comunicare eventualmente in fase di portabilità. Dopo la richiesta, il cliente ho. Mobile dovrà però attendere l’invio di una password monouso OTP da inserire per ricevere il codice seriale di 19 cifre. Il processo di autenticazione è volto a garantire la piena sicurezza dell’operazione.