Ci sono novità molto positive per i correntisti di Unicredit, Intesa Sanpaolo e BNL. Avere un conto corrente attivo con i principali istituti bancari italiani mai come ora è conveniente. I clienti delle suddette banche infatti avranno la possibilità di partecipare al programma cashback attivo in tutto il 2021. Attraverso il programma si potranno ricevere 3000 euro come rimborso diretto.

Unicredit, BNL, Intesa: l’occasione del bonus da 3000 euro sul conto

Il rimborso di 3000 euro si presenza come il super incentivo per il programma cashback verso e proprio che prevede un rimborso del 10% su tutte le spese effettuate attraverso lo strumento della moneta digitale (carta di credito, di debito o app).

I clienti Unicredit, BNL ed Intesa che prendono parte al programma cashback potranno ricevere il bonus da 3000 euro direttamente sul conto. Per ricevere il premio sarà necessario essere tra gli italiani che hanno effettuato un maggior numero di acquisti con carte di credito o di debito.

Gli italiani che partecipano al cashback saranno inseriti in una sorta di graduatoria. I primi 100mila di questa graduatoria riceveranno un accredito di 1500 euro. Il meccanismo del super cashback si articola in due fasi semestrale. Per ricevere il premio completo da 3000 euro i correntisti Unicredit, BNL ed Intesa dovranno essere in posizione utile di graduatoria sia nel primo semestre che nel secondo.

Ricordiamo che per per partecipare al cashback, oltre ad un conto corrente Unicredit, BNL, Intesa o di altri istituti bancari sarà necessario dotarsi dell’app IO (disponibile sia su Google Play Store che su App Store) e di credenziali SPID.