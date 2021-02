Quando nacquero i Simbox di Iliad iniziarono anche le polemiche sulla sicurezza della distribuzione. Infatti la preoccupazione che inquietava gli altri operatori era la possibilità che in questi distributori automatici si potessero acquistare SIM anonime. In realtà erano proprio quelle degli accusatori a essere in vendita su eBay come “100% Anonime e legali”.

SIM anonime in vendita su eBay: problema arginato?

Occorre precisare che la storia sui presunti pericoli dei Simbox di Iliad si era chiusa più velocemente di quando si era aperta. Infatti un utente non può attivare immediatamente le SIM Iliad, ma solo dopo verifica da remoto con personale addetto che presenzia i “distributori”.

Tuttavia il problema delle SIM anonime non è finito. Ad essere proposte su eBay erano proprio quelle di qualche operatore che aveva accusato Iliad. Fino a due anni fa era facile trovare schede anonime di TIM, Wind, ho.Mobile e Lycamobile. Per quest’ultima ci fu un caso eclatante che la coinvolse.

Sebbene ad oggi si possono ancora trovare su eBay SIM anonime preattivate, il problema sembrerebbe arginato. Molte sono del Regno Unito, nazione dove chiunque può acquistare una SIM come si acquista il prosciutto dal salumiere. Ovviamente sono tutte utilizzabili in Italia, almeno così indica l’annuncio.

Tra queste spuntano due SIM anonime di Lycamobile. L’annuncio le certifica 100% italiane, infatti hanno il prefisso 0039. La disponibilità è per 2 SIM e sono tutte “preattivate, anonime, sicure, legali, per sempre”. Una al costo di 90 euro, mentre se acquistate entrambe si ha diritto a uno sconto di 4,50 euro.

Viene anche indicato in parte il piano tariffario. Infatti queste due SIM hanno i minuti illimitati e la navigazione è su rete 3G e 4G. Tutte e due vengono vendute con 5 euro di credito incluso.

Nell’elenco della ricerca compaiono anche diverse SIM così dette Top Number. Queste hanno costi elevati perché il numero di cellulare presenta caratteristiche particolari, una fra tutte la sequenza semplice da ricordare.