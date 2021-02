Gli indirizzi DNS privati ​​sono un ottimo modo per aumentare la privacy sul telefono e ottenere altri vantaggi, come il filtro degli annunci o connessioni Internet più veloci (tutto dipenderà dal DNS privato in questione). Android include l’opzione per aggiungerlo facilmente, spieghiamo come.

Le connessioni che il nostro telefono stabilisce con i server Internet passano attraverso vari filtri fino a quando i pacchetti di dati vengono incanalati nei luoghi in cui sono archiviate le informazioni che stiamo cercando. Questo lascia una traccia abbastanza facile da seguire che può essere nascosta (più o meno) con tattiche differenti: dai tunnel o VPN all’uso di reti come TOR. Anche il DNS privato può essere un buon strumento. In Android sono abbastanza semplici da usare.

Indirizzi DNS privati: facili da configurare su Android 9 e versioni successive

Google ha introdotto l’inclusione del DNS privato in Android 9 Pie, all’interno della sezione network. Grazie a ciò, non solo la sua configurazione è stata semplificata, ma anche la sua attivazione e disattivazione. Cosa vuoi che utilizzi prontamente il DNS privato quando apri un’app ? Nessun problema: in pochi secondi li hai attivi.

La configurazione Android include di serie una sezione per il suddetto DNS privato, devi solo fare i seguenti passaggi:

Accedi alle tue impostazioni Android e inserisci le opzioni di rete.

Cerca in “Altre impostazioni di connessione”, “Altre connessioni”, “Impostazioni avanzate” o un messaggio simile. Ogni modello e marca offre l’opzione in un modo diverso.

Individua la sezione “DNS privato” e accedi al menu.

Scrivi l’indirizzo del DNS scelto e salva la configurazione.

Nel caso dei telefoni cellulari Xiaomi, l’impostazione del DNS privato potrebbe non essere visualizzata nei menu. Per individuarlo, cercalo nella schermata delle impostazioni, all’interno del motore di ricerca nella parte superiore. Se il problema persiste, installa “Impostazioni nascoste per MIUI”. Dall’app avrai accesso all’impostazione degli indirizzi DNS privati.

Una volta attivato il DNS privato tutte le connessioni verranno filtrate con esso per ottenere, tramite bounce, le caratteristiche offerte dal provider DNS. Ad esempio, quelli di CloudFlare (1.1.1.1) forniscono una maggiore velocità risolvendo l’IP dei web; e il DNS privato di AdGuard (dns.adguard.com) offre la rimozione di annunci web e app.

Nonostante i vantaggi aggiuntivi dei server DNS, dovresti stare molto attento: le società che gestiscono i server DNS avranno una registrazione di tutto ciò che fai al telefono.