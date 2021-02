Il Movimento 5 Stelle ha in mente una cosa ben precisa, ovvero quella di andare dal Premier entrante Mario Draghi e presentare un progetto che concerne la creazione di una Banca pubblica per gli investimenti unica. Questa nuova entità andrebbe a nascere dall’unione di due banche italiane: la Monte dei Paschi e la Banca popolare di Bari. Ciò è quanto abbiamo avuto modo di leggere da una nota firmata dai componenti del Movimento 5 Stelle della commissione Finanze e Bilancio del Senato.

La proposta, di fatto, andrebbe a rinviare direttamente il progetto di privatizzazione di Monte dei Paschi, istituto che lo Stato comunque controlla con una quota di maggioranza la cui dimissione è vincolata, dal punto di vista delle tempistiche, da precisi accordi con Bruxelles. Gli accordi che sono stati fatti con la Commissione europea, infatti, prevedono la cessione della quota pubblica della banca senese entro il 2021.

Banche: c’è la possibilità di creare una sola Banca di Stato

I senatori del Movimento 5 Stelle hanno scritto nella nota che, “data la crisi economica indotta dal Covid-19, riteniamo fondamentale ragionare sulla costituzione di una Bpi (Banca pubblica per gli investimenti), riconosciuta dall’Unione europea come Banca nazionale di promozione, abilitata ad agire nel mercato finanziario e a supportare il sistema privato“. Hanno anche continuato, dicendo che “un soggetto che superi i limiti di ruolo della Cassa depositi e prestiti, che sia in grado di trasmettere direttamente gli stimoli economici al mondo delle pmi, che sia collaterale e propulsivo rispetto al Recovery Fund”.

Secondo i membri del MS5 della Commissione Finanze è “necessario rinviare il percorso di cessione per avere il tempo necessario a valutare soluzioni alternative allo stesso percorso di cessione, che rischia di rivelarsi distruttivo in termini di valore della banca senese”. “Fino ad oggi lo sbocco ritenuto più probabile per la cessione della quota pubblica in Mps rimane un’acquisizione da parte Unicredit, ancorché a condizioni che disinneschino i potenziali impatti negativi sul capitale di Piazza Gae Aulenti”.

“L’obiettivo è quello di mettere in moto in un quinquennio 100 miliardi di euro per pmi, microimprese, green ed economia circolare, per il Monte dei Paschi essere un elemento fondante di un tale progetto sarebbe l’occasione per appropriarsi di un nuovo ruolo, prestigioso e rilevante nell’ambito nazionale”, hanno concluso.