Latios e Latias tornano in Pokemon Go per un periodo limitato. I Pokemon Eon compaiono ancora una volta nei Raid a cinque stelle come parte dell’evento del capodanno lunare del gioco, dandoti un’altra possibilità di catturare i leggendari se in precedenza li avevi persi. Se hai bisogno di un po’ di aiuto, abbiamo raccolto alcuni suggerimenti su come battere e catturare Latios e Latias.

Ecco come catturare i due leggendari

Latios e Latias appariranno entrambi come boss Raid a cinque stelle dal 9 al 20 febbraio, dandoti poco più di una settimana per catturarli. Per partecipare a uno di questi Raid, dovrai avere un Raid Pass standard (per partecipare alla battaglia di persona) o un Raid Pass remoto (per partecipare da remoto). Puoi ricevere un Raid Pass gratuito facendo girare il Disco foto su PokeStop, ma puoi tenere solo uno di questi pass gratuiti alla volta.

La tua migliore occasione per catturare i leggendari arriverà mercoledì 17 febbraio, quando Niantic ospiterà il suo evento settimanale Raid Hour. Dalle 18 alle 19, ora locale, di quella sera, le incursioni di Latios e Latias si terranno in più palestre, dandoti possibilità extra di combattere e catturare i leggendari.

Debolezze e contatori di Latios e Latias

Sia Latios che Latias sono Pokemon Psichici e Drago, il che significa che hanno gli stessi punti deboli. I leggendari sono vulnerabili a tipi di drago , oscuro, insetto, fantasma, ghiaccio, fata e altri , offrendoti molte opzioni da usare in battaglia contro di loro.

I Pokemon Oscuri e Fata in particolare sono ottimi counter in quanto resistono rispettivamente agli attacchi Psichico e Drago, ma i Pokemon di uno dei tipi sopra menzionati saranno utili quando si combatte Latios e Latias. Ecco alcune scelte solide per ogni tipo:

Oscurità: Mega Houndoom, Tyranitar, Weavile, Darkrai

Bug: Scizor, Mega Beedrill, Genesect, Pinsir

Fantasma: Mega Gengar, Giratina, Chandelure, Mismagius

Ghiaccio: Mamoswine, Mega Abomasnow, Galarian Darmanitan, Glaceon

Fata: Clefable, Granbull, Gardevoir, Togekiss, Alolan Ninetales

Drago: Garchomp, Salamence, Rayquaza, Dragonite

Tipi da evitare

Come Pokemon Psichici, Latios e Latias hanno un vantaggio rispetto ai tipi Veleno e Lotta, quindi ti consigliamo di evitare di utilizzare qualsiasi tipo di Pokemon prima di saltare in un Raid.

Come accennato in precedenza, i Pokemon Drago sono anche deboli contro il loro stesso tipo, quindi tutti i mostri Drago che usi contro Latios e Latias subiranno danni super efficaci in cambio se i leggendari conoscono un attacco di tipo Drago. Tieni a mente questi suggerimenti e dovresti avere pochi problemi a sconfiggere i Pokemon Eon.