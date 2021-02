Un messaggio davvero esaltante quello del bonifico che è stato promesso a numerosi utenti appartenenti alla cerchia degli istituti di credito Unicredit e Sanpaolo. La comunicazione in arrivo informa della certa possibilità di ricevere un accredito che arriverà nel giro di pochi giorni, una volta completate le trafile burocratiche per l’accreditamento dell’utente. Ma bisogna fare attenzione perché fonti ufficiali riferiscono che si tratta di uno specchio per le allodole. Ecco cosa sta succedendo.

Il bonifico dovrebbe arrivare: quando il condizionale è d’obbligo

Si inseriscono i propri dati nell’apposito form reperibile dal link allegato e si aspetta di ricevere il denaro virtuale da poter prelevare poi allo sportello o da usare per completare i nostri acquisti online. Peccato che le rispettive banche, di concerto alla Polizia Postale, abbiano smentito l’esistenza di una promozione simile.

Come facilmente prospettabile si ricade nel pericoloso intorno del phishing perpetrato a più riprese dagli hacker alle spalle di ignari utenti. NON bisogna dare credito a simili comunicazioni in quanto non esiste possibilità di ricevere denaro GRATIS in nessun caso. Lo ribadiscono le banche tramite opportuni popup all’interno delle rispettive app e lo dice anche la Polizia Postale specializzata in frodi telematiche e contrasto alla criminalità sul web.

La cosa migliore che possiamo fare è cestinare il messaggio, segnalare il link sospetto e fare in modo che lo stesso non sia inoltrato per conoscenza ad ulteriori contatti. In altro caso il risultato attendibile è uno svuotamento del conto corrente, delle carte di credito e di debito o delle eventuali prepagate associate al nostro profilo personale. Bisogna fare sempre molta attenzione e documentarsi. Seguiteci per ulteriori articoli del genere che sicuramente seguiteranno a cavallo di questo San Valentino.