Sarà capitato a molti di trovarsi a navigare molto lentamente o di ritrovarsi completamente senza segnale. Il primo pensiero potrebbe essere un guasto al modem o al cellulare. Tuttavia, da oggi, grazie a un sito di segnalazioni è possibile verificare in tempo reale se il proprio operatore telefonico si trova in down.

Come capire quando l’operatore telefonico è in down?

Lo smartphone è diventato uno strumento imprescindibile nella vita di molta gente. Sia per lavoro, che per svago e piacere. Per essere realmente utile però, è necessario che i servizi che ogni operatore telefonico mette a disposizione, siano disponibili. Talvolta accade però che questi down, per ragioni tecniche o per aggiornamenti ai sistemi, penalizzino la qualità di navigazione. In certi casi si è impossibilitati a fare qualsiasi cosa.

E in questi casi rischia di salire il panico e qualche volta pensare al peggio. SI potrebbe pensare a un guasto del proprio telefono, a delle spese inaspettate da affrontare. Grazie al sito internet di Downdetector è attualmente possibile avere informazioni in tempo reale circa i disservizi di qualunque operatore telefonico. Siano essi per la rete fissa, che per quella mobile. Chiunque tra gli utenti può offrire proprio contributo segnalando un down degli operatori. Questo permetterà ad altri che stanno affrontando il problema di non preoccuparsi in attesa che il fornitore lo risolva.

Grazie a questo sito possono essere individuati tutti i down e i relativi motivi. Downdetector è sempre attivo e monitora in tempo reale il network di rete in Italia.