Vertu ha chiuso i battenti quasi quattro stagioni fa. Quello che era uno dei più noti produttori di cellulari di lusso sul mercato ha finito per cedere alla pressione delle sue basse vendite. Il marchio ha poi cessato di esistere ma sembra che il suo design continui in qualche modo a vivere.

È quanto emerge dal concept presentato da Caviar, che ora sembra lanciarsi nella costruzione di un modello completamente nuovo, sebbene la sua estetica ci suoni da un’altra epoca. Il Caviar Origin è solo un concetto per ora ma solleva già alcune caratteristiche interessanti.

Vertu risorge in un nuovo cellulare di lusso con Android e WhatsApp preinstallato

Si chiama Origin ed è l’ultima creazioni di Caviar, un’azienda russa nota per le sue personalizzazioni stravaganti di telefoni cellulari all’avanguardia a cui cuce automaticamente il cognome “lusso”. Pietre preziose, rivestimenti in vera pelle e tutti i tipi di metalli preziosi per trasformare gli smartphone Apple, Samsung e altri marchi in modelli unici e molte volte più costosi.

Origin, tuttavia, solleva concetti interessanti. Il primo è recuperare un’estetica che, come abbiamo detto prima, ricorda i telefoni prodotti da Vertu, inclusa la tastiera fisica con linee dritte e dure. Ed è proprio la presenza di questa tastiera che è correlata ad un’altra caratteristica: la presenza del sistema operativo Android che può essere azionato con pulsanti fisici.

Non è noto se Origin avrà o meno un touch screen, ma la versione di Android a bordo è stata modificata in modo che non sia necessario. L’azienda ha scelto Android per il supporto alle applicazioni ed è proprio così che, fin dall’inizio, Caviar Origin arriva con WhatsApp preinstallato. Non potevano mancare i metalli di lusso e basta dare un’occhiata alla tastiera fisica per vedere che è ricoperta d’oro.

Questo Caviar Origin con un sapore di lusso e Vertu arriverà nel quarto trimestre di questo 2021 e sembra che il suo prezzo inizierà da $ 1.000.