Si stanno facendo sentire con maggiore intensità le truffe che hanno come vittime i correntisti di banche italiane molto importanti come Intesa Sanpaolo, Unicredit e BNL. Queste truffe si stanno espandendo a macchia d’olio tramite una tecnica molto semplice ma allo stesso tempo efficace: il phishing. Tramite questa, di fatto, vengono inviate ai malcapitati delle mail fake, facendo sì che questi vadano ad inserire i dati personali all’interno del form che dovranno andare a compilare.

Tutto questo viene fatto solo ed esclusivamente per uno scopo: poter accedere senza alcun disturbo alla vostra home banking e sottrarvi quanto più denaro è possibile. Come abbiamo specificato anche sopra, i truffatori si ingegnano a creare queste mail al fine di invitare la vittima a cliccare ad un fatidico link.

Intesa Sanpaolo, Unicredit e BNL: tantissimi correntisti colpiti da truffe

Questi link maligni reindirizzeranno l’utente su una pagina praticamente uguale a quella della sua banca, dove, ignaro di tutto quello che gli sta per succedere, inserirà prontamente i suoi dati. Con questo metodo, come abbiamo detto prima semplice, molti utenti sono stati ingannati, e i truffatori hanno così accesso a tutte le credenziali di cui possono fare ciò che vogliono. La cosa che beffa ancora di più i malcapitati è che questi malfattori avranno i dati praticamente in tempo reale, senza aver il tempo di poter fare nulla dopo.

C’è un modo per difendersi da queste truffe? Certo: l’unico modo è quello di prestare quanta più attenzione possibile quando ci arrivano queste mail truffaldine. La prima cosa che dobbiamo fare è controllare sempre il nome dell’indirizzo mail che vi ha invitato a svolgere questa pratica, accertandovi se corrisponde a quelle che sono presenti sui siti ufficiali della vostra banca. In più, è di fondamentale importanza specificare che le banche non invieranno mai delle mail di questo tipo ai propri correntisti.