Novità in arrivo per gli operatori telefonici di linea mobile; alcune compagnie infatti si apprestano a introdurre dei nuovi prefissi per i numeri dei propri clienti, a comunicare la novità direttamente il Ministero dello Sviluppo Economico. Ma cosa cambia adesso per gli utenti e quali sono gli operatori coinvolti? Ecco i dettagli.

Se avete paura di subire la modifica del vostro vecchio numero vi rincuorerà sapere che non c’è da temere. Non ci sarà alcuna modifica dei prefissi già in uso dagli utenti. L’introduzione dei nuovi prefissi infatti riguarderà solo i nuovi numeri attivati dal momento dell’introduzione. Al di la di questo, per gli utenti, non ci saranno effetti pratici se non la sorpresa nel vedere un prefisso inusuale.

Operatori telefonici: Le compagnie che adotteranno i nuovi prefissi.

L’introduzione di questi nuovi prefissi riguarderà prevalentemente, ma non esclusivamente, gli operatori MVNO. Nello specifico saranno Poste Mobile, Kena Mobile, Very Mobile, Plintron e WindTre le compagnie interessate; inoltre i nuovi prefissi dovrebbero essere introdotti entro la fine la dell’anno. Ma quali sono i nuovi prefissi introdotti? Ogni operatore interessato verrà fornito di uno o più nuovi prefissi, scopriamoli nello specifico.

PosteMobile: i nuovi prefissi dell’Operatore di Poste Italiane sarà 3716 che si unisce ai vecchi prefissi 3711, 3713, 3714 e 3715.

Kena Mobile: l’operatore digitale del gruppo TIM manterrà i prefissi 3500, 3501 e 3505.

Plintron: l’operatore low cost introdurrà il prefisso 376.