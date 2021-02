A quanto pare è tempo di restyle di primavera per Google, la nota azienda infatti si sta occupando della propria app di navigazione, Google Maps, testando un nuovo aggiornamento con all’interno un rifacimento abbastanza radicale dell’interfaccia grafica.

I colleghi di XDA Developers, analizzando l’app, hanno scoperto che Google ha nei suoi piani l’idea di ripulire l’interfaccia principale della piattaforma, quella legata all’itinerario, dando una bella pulita sul margine superiore e una maggiore interattività di quello inferiore.

Addio intuitività ?

Osservando le due immagini che fanno da confronto tra prima e dopo, si può notare come già detto la pulizia effettuata sul margine superiore, cosa che però, sottrae intuitività alla piattaforma, se infatti prima si potevano ben evidenziare alcuni dettagli come i vari itinerari possibili (a piedi, auto, mezzi pubblici e Taxi), ora tutto ciò è spostato al menù a tendina inferiore, il quale a scanso di poter sembrare ugualmente funzionale, una volta sollevato per visualizzare le varie possibilità, sottrae spazio al cuore centrale della schermata, il che in un’app di navigazione non è molto utile di certo, dal momento che mina l’intuitività, una feature molto importante per un navigatore.

Ovviamente si tratta ancora di un cambiamento in fase di test, prove che appunto esistono e vengono attuate per evitare errori banali nei vari aggiornamenti, dunque non sappiamo se questo cambiamento diventerà effettivamente realtà o meno, bisognerà però vedere se Google farà qualcosa per compensare a questa perdita di intuitività, da sempre cavallo di battaglia dei propri software, da Android fino a Google Maps.