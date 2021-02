Una serie di clienti iscritti a registro di Unicredit, Sanpaolo e BNL ha ricevuto un messaggio che cita la possibilità di ottenere un presunto bonifico bancario istantaneo sul conto corrente o la carta di credito/debito associata al profilo.

Chi non si è convinto delle dichiarazioni della fonte ha voluto vederci meglio scavando a fondo alla ricerca di qualche truffa nascosta. Insieme alla Polizia Postale si è scoperto che nessuna banca ha avviato una campagna di accrediti gratuiti per i suoi clienti. Inevitabilmente si è sviscerato l’ennesimo tentativo di phishing portato avanti con nuovi messaggi email ed SMS che hanno sviato tutti verso la direzione dello svuota-conto. Ecco perché bisogna fare attenzione.

Dovevano arrivare i soldi di un bonifico ed invece arrivano solo guai per i clienti delle banche

Come già citato la truffa aggravata dal metodo del phishing si è corrisposta random agli utenti Unicredit, BNL ed Intesa Sanpaolo inizialmente inconsapevoli del pericolo. Erano all’oscuro dei fatti anche le banche il cui coinvolgimento in merito è risultato essere nullo. A ragione della sicurezza, anzi, hanno diffuso specifici messaggi di allarme all’interno delle aree protette delle app ufficiali.

In merito al bonifico fantasma si è consigliato di ignorare il messaggio bloccando il mittente dopo averlo segnalato alle autorità competenti. Come avviene in questi casi, nulla è stato dato per vero confermando in tutto e per tutto il ruolo di una fake news pericolosa. Si rischia di perdere il controllo delle proprie finanze con il regalo aggiunto delle generalità personali come nome, cognome, indirizzo e numero di telefono. Facciamo molta attenzione prima di aprire qualsiasi link sospetto o messaggio palesemente falso.