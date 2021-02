C’è una ragione in più per scegliere un conto con Unicredit, Intesa Sanpaolo, BNL nel 2021. I principali istituti bancari attivi in Italia, infatti, sono parte attiva del famoso programma cashback. I possessori di una carta di debito o di credito delle suddette banche potranno quindi ricevere rimborsi diretti sui propri acquisti effettuati attraverso la moneta virtuale.

Unicredit, BNL, Intesa: come ricevere 3000 euro a fine 2021

Oltre al classico programma cashback che prevede un rimborso netto del 10% sulla somma totale degli acquisti effettuai nel semestre (minimo 50 transazioni), i correntisti di Unicredit, BNL, Intesa Sanpaolo hanno a disposizione anche il super bonus. In questo caso è possibile ottenere un accredito di ben 3000 euro.

Proprio come il regolare programma cashback, anche il super bonus sarà attribuito in base ad una doppia fase semestrale. Gli iscritti al programma che effettueranno il maggior numero di acquisti – indipendentemente dal loro valore – avranno accesso ad un rimborso di 1500 euro ogni sei mesi.

I correntisti Unicredit, BNL ed Intesa iscritti al programma saranno inseriti di default in una vera e propria graduatoria. La graduatoria sarà aperta sino al mese di Giugno nella prima fase e sino al mese di Dicembre nella seconda fase. I primi 100mila utenti della graduatoria di Giungo riceveranno un bonus sul conto corrente dal valore di 1500 euro, stessa cosa anche per la classifica di Dicembre. Per ricevere il premio massimo di 3000 euro sarà necessario essere in posizione utile in entrambi i semestri.

Per partecipare al programma cashback con relativa possibilità di ricevere i 3000 euro, i correntisti Unicredit, BNL ed Intesa dovranno scaricare l’app IO su Android o iPhone.