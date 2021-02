PosteMobile è stato il primo operatore virtuale italiano. Come in tutte le sfide, dopo diverse traversie e difficoltà, oggi si è affermato come operatore Full MVNO apprezzato e scelto da molti utenti. Da pochi giorni ha annunciato il nuovo cambio rete. Ecco su quale operatore si appoggerà e quando avverrà il passaggio.

PosteMobile annuncia quando ci sarà il passaggio alla rete di Vodafone

Ecco svelato l’operatore a cui PosteMobile appoggerà la sua rete. Già il 23 luglio 2020 aveva raggiunto un accordo con Vodafone comunicando così l’abbandono a WindTre. I motivi di questa scelta non sono ben chiari, ma molti clienti potrebbero esserne felici visto che la migliore rete italiana è Vodafone.

Nessuna preoccupazione dovrebbe assillare i già clienti PosteMobile in merito a qualche problema che potrebbe sorgere durante questo passaggio. Infatti l’operatore virtuale è Full MVNO quindi in grado di avere il pieno controllo di tutto, anche di queste operazioni.

In sostanza nessun utente dovrà sostituire la SIM o fare alcuna operazione per rendere effettivo il passaggio e proseguire a chiamare e navigare in internet. Sarà tutto automatico come quando si va a dormire e al risveglio è già arrivato il domani. Così i clienti si addormenteranno sotto “copertura” WindTre e si sveglieranno Vodafone. Ovviamente rimanendo sempre su rete PosteMobile.

Ecco la data di addio a WindTre con il passaggio alla nuova rete

Dopo tanti mesi di attesa finalmente i clienti PosteMobile sanno quando ci sarà l’addio a WindTre con il relativo utilizzo della nuova rete di appoggio di Vodafone. Il passaggio si completerà verso gli ultimi giorni di marzo 2021. Restano ancora circa due mesi prima che gli utenti potranno utilizzare i benefici della nuova rete.

Magari questa scelta di PosteMobile si rivelerà vantaggiosa anche dal punto di vista commerciale attirando a sé quegli utenti che non si sarebbero mai sognati di scegliere questo operatore telefonico.