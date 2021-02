A causa del diffondersi del Coronavirus, molte pellicole cinematografiche hanno subito degli slittamenti per quanto riguarda l’uscita nelle sale. Tra queste, vi è anche Wonder Woman 1984, che sarebbe dovuto uscire ufficialmente in Italia già durante lo scorso giugno 2020. Ora, però, l’attesa per i fan è finalmente giunta al termine. Il secondo capitolo del film arriverà infatti nel nostro paese il 12 febbraio 2021, ma solo in streaming.

Wonder Woman 1984 arriverà finalmente in Italia, ma solo in streaming

Il secondo capitolo della saga cinematografica dedicato alla famosa supereroina sta finalmente per arrivare ufficialmente anche nel nostro paese. Dopo essere uscito negli Stati Uniti lo scorso 25 dicembre 2020, infatti, la pellicola è pronta per essere vista anche dai fan italiani. In particolare, Wonder Woman 1984 sarà disponibile a partire dal 12 febbraio 2021, ma purtroppo verrà trasmesso in streaming per mezzo di diverse piattaforme di streaming.

Nello specifico, sarà possibile noleggiare o acquistare la nuova pellicola sulle piattaforme di PlayStation Store, Amazon Prime Video, Microsoft Film & TV, YouTube, Google Play, Apple TV Chili, TIMVISION e Rakuten TV. Su Sky Primafila e Infinity sarà disponibile soltanto il noleggio. Vi ricordiamo che negli USA, invece, il film è stato trasmesso sia nelle sale cinematografiche sia su HBO Max. Alla regia troviamo Patty Jenkins, mentre tra gli attori principali ci sono nuovamente Gal Gadot nel ruolo della supereroina protagonista e Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, mentre come new entry troviamo Kristen Wiig nei panni dell’antagonista Cheetah. Dietro le quinte, invece, sono presenti alcuni membri del cast del precedente capitolo. Tra questi, ci sono la scenografa candidata all’Oscar© Aline Bonetto e il direttore della fotografia Matthew Jensen. Di seguito vi lasciamo il video trailer del film.