Nonostante la bocciatura in Parlamento, è stato presentato un emendamento sulla patrimoniale e sul prelievo forzoso sui conti correnti. Tutto ciò continua a spaventare gli italiani, e non a caso Romano prodi la definì tempo fa come “il demonio”. Questa è una tassazione che colpisce le ricchezze che vanno sopra alcune soglie, e viene applicata dallo Stato solo in particolari casi di crisi economica.

La proposta è arrivata da Matteo Orfini e Nicola Frantoianni e, se approvata, potrebbe introdurre una tassa sulla ricchezza superiore a 500.000 euro. Questa manovra prevede imposte progressive, a partire dallo 0,2% “per una base imponibile di valore compreso tra 500.000 euro e 1 milione di euro”.

Tuttavia, attualmente, non è prevista nessuna patrimoniale sui conti correnti, ma la situazione potrebbe diventare presto realtà. Scopriamo di seguito cinque mosse utili, e soprattutto legali, che ci consentirebbero di mettere al sicuro i propri risparmi.

Patrimoniale: ecco come difendersi dal prelievo forzoso

Esistono delle mosse semplici e legali per evitare il prelievo forzoso sul conto corrente. La prima cosa da poter fare è quella di ritirare il denaro depositato in banca prima che lo Stato vi mette mano. Anche se, per evitare la “corsa al prelievo”, spesso il Governo annuncia la tassa insieme al prelievo forzoso, senza dare questa possibilità di difesa.

Un’altra cosa che possiamo fare è quella di evitare di depositare denaro sui conti correnti che non fruttano interessi. Meglio preferire, dunque, conti deposito, ma solo nel caso in cui non ci sia necessità di ritirare soldi nel breve termine.

Un’altra cosa da poter fare è quella di spostare il proprio denaro sugli investimenti. Infatti, si può investire in varie cose, tra cui oro, titoli di Stato o bond per proteggere il capitale. Come altra soluzione, ci sono anche i titoli azionari diversificati.

Queste strategie utili consentono di ridurre il valore dei propri risparmi nel tempo, e pare che risultino anche efficaci nel caso in cui lo Stato voglia indire una patrimoniale sui conti correnti.