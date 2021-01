Nella mattinata di ieri, giovedì 28 febbraio 2021, alcuni clienti WindTre hanno riscontrato delle difficoltà nel tentativo di utilizzare l’applicazione per dispositivi mobili dell’operatore arancione.

Secondo alcune segnalazioni, infatti, tentando di effettuare l’accesso all’applicazione WindTre, questa non permetteva di usufruire dei suoi servizi ma, al contrario, rimaneva bloccata alla schermata iniziale arancione, in cui è presente il logo dell’operatore. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre sembrerebbe aver risolto i problemi dell’applicazione

Ad altri clienti, aprendo l’applicazione in questione, appariva un pop up di avviso in cui si leggeva: “Qualcosa non va. Errore nell’elaborazione della richiesta. Ti invitiamo a riprovare“, con annesso pulsante che invitava a chiudere l’applicazione. Risultava, inoltre, non funzionante anche il relativo widget dell’operatore per dispositivi mobili e i sistemi WindTre dei punti vendita, nella prima mattinata, risultavano in fase di aggiornamento.

Non si conoscono ancora quali possano essere state le cause che hanno portato ai suddetti disservizi, anche perché l’operatore non ha rilasciato alcun commento, tramite i suoi profili ufficiali, riguardo le suddette problematiche. Già nel pomeriggio di ieri il disservizio è tornato alla normalità, poiché alcuni clienti WindTre, tramite ulteriori segnalazioni, hanno comunicato che l’app ha ripreso a funzionare.

A tal proposito, si ricorda che, l’applicazione viene utilizzata dai clienti WindTre per: controllare lo stato delle proprie offerte, effettuare delle ricariche, usufruire del programma a premi Winday, chiedere supporto all’assistente digitale WILL e ai consulenti dell’operatore e ricevere promozioni in tempo reale, attivando le relative notifiche e la geolocalizzazione.