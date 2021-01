Niantic ha dettagli sulla manifestazione del prossimo mese, già condivisi. Il Community Day di febbraio si svolgerà domenica 7 febbraio e il mese prossimo il Pokemon in primo piano sarà il tipo Erba / Veleno Roselia.

Maggiori informazioni sul prossimo Community Day

Durante il Community Day di febbraio, Roselia apparirà in natura molto più frequentemente del normale, mentre la sua forma pre-evoluta, Budew, si schiuderà da 2 km di uova. Avrai anche la possibilità di incontrare Shiny Roselia nel gioco e ci saranno attività di ricerca a tempo da completare. Questi ti ricompenseranno con le pietre di Sinnoh, di cui avrai bisogno per far evolvere Roselia in Roserade.

Se riesci a far evolvere Roselia durante l’evento, il tuo Roserade conoscerà due mosse speciali: il seme di proiettile di attacco veloce e la palla meteorologica di attacco caricato. Il tipo di quest’ultimo in genere varia, ma la Weather Ball di Roserade infliggerà danni di tipo Fuoco. Avrai fino a due ore dopo la fine del Community Day per far evolvere Roselia e imparare le mosse speciali del Community Day.

Infine, Niantic offrirà due bonus in-game durante il Community Day di febbraio. Tutte le uova che metti in un incubatore durante l’evento si schiuderanno a un quarto della loro distanza normale e qualsiasi incenso che utilizzi rimarrà attivo per tre ore. Lo studio venderà anche una speciale scatola del Community Day nel negozio in-game di Pokemon Go. La confezione costerà 1.280 PokeCoin e include quanto segue:

1 Elite Fast TM

4 Incenso

4 Super Incubatori

30 Ultra Balls

Il Community Day di febbraio va dalle 11:00 alle 17:00 ora locale. Puoi leggere di più sull’evento sul sito ufficiale di Pokemon Go. Come al solito, Niantic offrirà anche una storia di ricerca speciale a pagamento durante il Community Day. Un biglietto per questo costa 1 euro, ma grazie a un bonus per l’acquisto anticipato, puoi ottenere un biglietto gratuitamente se acquisti un biglietto per Pokemon Go Tour: Kanto entro il 3 febbraio.