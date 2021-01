Kena Mobile: passaggi per effettuare la configurazione Internet con APN

Possedete Kena Mobile e non avete la più pallida idea di come configurare il vostro smartphone per utilizzare in maniera veloce la connessione dati? Ovviamente i passaggi non sono uguali per tutti i dispositivi. In questo caso però è necessario passare per l’APN (Access Point Name), impostandolo con i corretti parametri.

Kena Mobile: come configurare manualmente APN

Per Kena Mobile, operatore virtuale che poggia sulla rete TIM, sono indispensabili questi passi:

Entrate nelle Impostazioni del dispositivo e seguite il percorso “Internet” > “Connessione dati” > “SIM” > “APN”. Ricordatevi che potreste trovare voci leggermente diverse da quelle qui elencate.

Una volta entrati nella pagina relativa all’APN (nomi punti di accesso) è bene effettuare un “Ripristino delle impostazioni predefinite“, prima di creare un “Nuovo APN“;

Dopodiché, nella pagina per la creazione di nuovi APN, digitate “KENA MOBILE WEB” come Nome, “web.kenamobile.it” come APN e “default, supl” come Tipo APN. A questo punto non rimane che salvare e applicare le modifiche. Vi consigliamo di utilizzare un browser!

La configurazione della guida è realizzata per far funzionare il tethering/hotspot. Qualora riscontraste dei problemi, potreste pensare di cambiare l’opzione “Tipo APN” con il singolo parametro “default” oppure con “default, supl, dun”. Se, invece, non riuscite a navigare in LTE, potreste consultare l’opzione “Tipo di rete preferito”.

Ci teniamo a ricordarvi che questa è solo una guida per ogni configurazione di base generica di Kena Mobile. Per ricevere le info di cui avete bisogno vi consigliamo di scaricare l’applicazione ufficiale di Kena Mobile e, una volta effettuato il login, controllare nella sezione “Assistenza” > “Configura telefono”, dove sarà addirittura possibile effettuare gli screenshot.