L’ultima patch per Cyberpunk 2077 non ha funzionato esattamente come previsto, poiché questo aggiornamento ha effettivamente introdotto un nuovo bug. Gli sviluppatori, ora, hanno annunciato che rilasceranno un hotfix per questo problema, offrendo anche una potenziale soluzione a breve termine.

Le parole degli sviluppatori sul bug

“Stiamo lavorando al problema per cui la conversazione con Takemura potrebbe non iniziare durante la ricerca ” Giù per strada ” e abbiamo in programma di rilasciare un hotfix per risolverlo il prima possibile”, ha detto lo studio.

Fino a quando la correzione non viene implementata, CD Projekt Red consiglia ai giocatori di caricare un salvataggio precedente e quindi eseguire questi passaggi per aggirare potenzialmente il problema.

Carica una partita prima che Takemura e V lascino l’ufficio di Wakako. Termina subito la conversazione con Takemura fuori dall’ufficio Subito dopo la conversazione finita e quando la missione è stata aggiornata, salta 23 ore. Controlla se l’holocall si attiva e il dialogo con Takemura inizia

Guardando al futuro, CD Projekt Red ha detto che sta continuando a lavorare sulla Patch 1.2 e “altri aggiornamenti imminenti”, ascoltando anche il feedback e risolvendo eventuali bug che i giocatori di Cyberpunk 2077 potrebbero incontrare. Non è chiaro quanti aggiornamenti CD Projekt Red stia attualmente effettuando per Cyberpunk 2077, ma il DLC gratuito del gioco dovrebbe essere disponibile entro la fine dell’anno.

Per quanto riguarda il multiplayer, lo studio ha confermato che non uscirà almeno fino al 2022 . Apparentemente questo sarà più simile a un gioco autonomo che a una modalità separata. Voci e rapporti precedenti suggerivano che una modalità di rapina potesse far parte di questo multiplayer esperienza.