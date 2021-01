Apple sta lanciando una nuova funzionalità di Apple Watch per il suo servizio di abbonamento premium in cui celebrità e atleti ti parlano mentre cammini.

Tutto sulla nuova funzionalità di Apple Watch

La funzione si chiama “Time to Walk” e Apple afferma che è una “nuova e stimolante esperienza di camminata audio” che gli abbonati a Fitness + possono utilizzare per motivarsi durante l’esercizio.

Time to Walk presenta celebrità come l’iconica cantante / cantautrice Dolly Parton, il giocatore di basket Draymond Green, l’attrice Uzo Aduba e il cantante Shawn Mendes che hanno episodi individuali in cui condividono storie, foto e musica che significano qualcosa per loro.

“Camminare è l’attività fisica più popolare al mondo e una delle cose più salutari che possiamo fare per il nostro corpo. Una passeggiata può spesso essere più di un semplice esercizio: può aiutare a liberare la mente, risolvere un problema o dare il benvenuto a un nuovo prospettiva “, ha detto il capo di Apple Jay Blahnik in un comunicato. “Anche durante questo periodo di tempo impegnativo, un’attività che è rimasta a disposizione di molti è camminare”.

Ad esempio, l’episodio di Parton vede la cantante riflettere sulla sua vita e carriera dalla sua educazione nel Tennessee rurale alla sua celebrità internazionale. L’episodio di Green vede l’atleta discutere le virtù del fallimento, mentre Aduba parla di relazioni durature; Mendes spiega come i suoi sforzi per rallentare la sua vita lo abbiano aiutato personalmente e professionalmente.

“Ogni episodio di Time to Walk è modellato dai momenti personali dell’ospite che plasmano la vita e include lezioni apprese, ricordi significativi, pensieri intenzionali e gratitudine, momenti di leggerezza e altri argomenti stimolanti, registrati mentre si cammina fuori o in luoghi che sono significativi per loro “, ha detto Apple nel suo annuncio.

In determinati momenti, le foto appariranno su Apple Watch, mentre una playlist di brani selezionati dall’ospite apparirà al termine della storia. Ci sono quattro episodi in questo momento e nuovi di ospiti diversi appariranno ogni lunedì fino alla fine di aprile. Ogni episodio dura tra i 25 ed i 40 minuti.