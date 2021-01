Molte persone nel nostro Paese avranno di sicuro conservato tante monete da qualche parte della loro abitazione per svariati motivi, che possono essere scaramantici o di affetto. Anche se, col tempo, tendono a dimenticarsene completamente perché pensano che queste siano senza valore, ma non sanno che potrebbero valere davvero una fortuna. In questo articolo non parleremo solo delle vecchie Lire di una volta, ma anche di alcune monete in Euro che sono davvero molto rare.

Tuttavia, devono essere ovviamente in buono stato affinché il loro prezzo può lievitare, altrimenti potrebbe scendere, e non di poco. Oltre a ciò, abbiamo anche altre cose che le rendono molto particolari, come ad esempio un errore, una data particolare o un personaggio riportato sulla facciata. Scopriamo di seguito quali sono gli esemplari che hanno un valore davvero incredibile.

Monete: vecchie Lire ed euro che oggi valgono come oro

Iniziamo parlando delle monete da 2 euro di Grace Kelly, le quali oggi sono davvero molto rare. Coniate per i 25 anni della star di Hollywood, il Principato di Monaco nel 2007 si è occupato della situazione. Oggi, queste, possono arrivare a valere anche 2.500 euro. Nel mondo gli esemplari sono estremamente rari e sono circa 2.000. Pochi esemplari anche i 2 euro del Vaticano: coniate nel 2005, oggi valgono 300 euro l’una.

Parliamo ora invece delle vecchie Lire, le quali spesso vengono completamente dimenticate, ma che possono valere davvero molti soldi. Se parliamo della 5 lire del 1956, questa può valere fino a 2.000 euro. Raddoppia, invece, la cifra per le 10 lire del 1947. Non possiamo non considerare le 2 lire coniate nel 1947, poiché sono state fatte per celebrare il trattato di pace al termine della Seconda Guerra Mondiale. Questa piccola moneta può arrivare a valere anche 2.000 euro.

Concludiamo l’articolo ricordando che non solo le monete possono essere particolarmente rare, ma anche altri tipi di oggetti come i cellulari di una volta.