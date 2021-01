Negli ultimi anni le tecnologie impiegate per la realizzazione di Smartphone sempre più prestanti sono fortemente progredite. Dalle CPU super prestazionali alle batterie di lunga durata, ormai il mondo dei dispositivi Mobile risulta essere in continua evoluzione. Nonostante ciò, però, ad oggi sono ancora molti i collezionisti di tutto il mondo alla ricerca sempre più insistente di vecchi cellulari come il Nokia 3310 e tanti altri ancora. Se siete in possesso di un vecchio telefonino ormai dimenticato in un cassetto, vi consigliamo vivamente di seguire quest’articolo poiché, di seguito, sono illustrati tutti i vecchi cellulari più richiesti sul mercato.

Motorola DynaTAC 8000x

Negli ultimi anni avrete sicuramente visto uno di questi cellulari all’interno di film e serie TV ambientate negli anni 80-90. Ad oggi il suo valore di mercato si aggira intorno ai 1000 euro a causa della sua scarsa reperibilità. Si stima infatti che Motorola ne produsse solamente 300.000 unità.

Ericsson T28

Fratello maggiore del T20, il seguente telefonino risulta essere uno dei più venduti agli inizi degli anni 2000. Ad oggi il suo valore di mercato si avvicina ai 100 euro ma, se il venditore è in possesso di scatola e manuale originale, il valore di vendita può facilmente aumentare.

Nokia 3310

Considerato da molti un cellulare indistruttibile, il Nokia 3310 fu in assoluto il dispositivo che rivoluzionò il concetto di telefonino. Ad oggi, se fornito con scatola ed accessori originali, i suo valore può superare facilmente i 150 euro.

Apple iPhone 2G

L’iPhone 2G rappresenta in assoluto la storia di Apple. Quest’ultimo, di fatto, è il primo Smartphone venduto al pubblico dall’ormai colosso di Cupertino. Le sue vendite si aggirano intorno ai 300 euro ma, se tenuto in ottime condizioni e con i suoi accessori originali, il costo può superare anche i 1000 euro.

Mobira Senator

Nonostante assomigli più ad una radio da spiaggia che ad un cellulare, il Mobira Senator è in realtà un pezzo di storia targato Nokia. Commercializzato per la prima volta nell’ormai lontano 1981, questo vecchio telefonino può arrivare a costare più di 1000 euro.