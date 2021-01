C’è una grande sorpresa per i correntisti di Unicredit, Intesa Sanpaolo, BNL nel corso di questo nuovo anno. I clienti dei principali istituti bancari nazionali potranno infatti accedere al programma cashback per chi si impegna ad effettuare acquisti nei negozi fisici con carte di credito o con carte di debito. Il programma cashback prende formalmente il via, dopo l’anticipazione dello scorso Natale.

Unicredit, BNL, Intesa: il premio di 3000 euro con il programma cashback

La vera sorpresa di queste settimane sta nel super rimborso disponibile per i partecipanti al programma. I correntisti Unicredit, Intesa Sanpaolo, BNL nel corso di questo 2021 potranno ricevere un bonus dal valore di 3000 euro. Il rimborso, diviso in due tranche da 1500 euro per semestre, è dedicato a tutti coloro che effettueranno il numero massimo di operazioni con moneta virtuale.

Per ricevere il premio di 1500 euro basterà essere in una posizione utile nella classifica degli italiani con la maggior quantità di acquisti effettuati con carta di debito o conto corrente. Saranno premiati i primi 100mila della graduatoria semestrale.

Per partecipare al programma cashback i correntisti Unicredit, BNL, Intesa Sanpaolo dovranno scaricare l’app IO e dotarsi di credenziali SPID. Di per sé, il programma prevede lo stesso assetto dell’anticipazione natalizia. Sono previsti rimborsi del 10% sulla somma totale degli acquisti per chi effettua almeno 50 operazioni nel semestre con carta di credito o di debito. Il bonus accumulato sarà inviato direttamente sul conto corrente dei partecipanti al termine del programma.

Per quanto concerne il cashback natalizio, a partire dal mese di Marzo saranno già disponibili i primi rimborsi.