Forse alcuni non lo sanno, ma nel mondo automobilistico i contrasti interni sono davvero all’ordine del giorno. Infatti, in questo periodo storico, c’è un confronto abbastanza acceso tra le auto elettriche e quelle a diesel. Questi due tipi di alimentazioni presentano diverse contrapposizione e i motivi sono davvero di varia natura. Uno su tutti è il parere che hanno gli automobilisti a riguardo, i quali continuano a scegliere le auto ad alimentazione a diesel. Anche se, sembra anche che il parere di molte persone sia che le auto ad alimentazione elettrica sono il futuro.

Ciononostante, le suddette non riescono ancora a convincere tutti gli utenti, e principalmente perché tengono conto di questi 5 motivi importanti che ora andremo a scoprire di seguito.

Auto a diesel contro auto elettriche: la sfida la vince il gasolio

Uno dei motivi principali è sicuramente il prezzo di listino. Infatti, le auto elettriche costano ancora troppo per alcune persone, e quindi questa situazione rappresenta ancora un ostacolo vero e proprio. Inoltre, ai costi si vanno ad aggiungere anche quelli di manutenzione e di rifornimento: i primi sono davvero esosi, anche perché, nel caso in cui abbiamo in guasto alla macchina, non possiamo di certo recarci dal comune meccanico. Mentre, per quanto concerne i costi di rifornimento, questi si stanno abbassando col tempo, ma comunque potrebbero risultare dispendiosi.

Sempre rimanendo sul tema del rifornimento c’è anche la difficoltà stessa di fare rifornimento in riferimento al fatto che non è sempre semplice trovare delle colonnine di ricarica vicino alla nostra abitazione. Infine, abbiamo il fattore inquinamento che fa molto discutere. Questo perché molti sono orientati a pensare che le auto elettriche dovrebbero essere green, e lo sono, ma quello che guasta è lo smaltimento della batteria che, alla fine del suo ciclo vitale, risulta molto inquinante.

Con questo non vogliamo invitarvi a non acquistare un auto elettrica, vi vogliamo solo mettere al corrente di ciò a cui potreste andare in contro acquistandola.