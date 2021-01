I progetti di Iliad per il 2021 sono in gran parte già delineati. Come vi abbiamo sottolineato anche nelle precedenti settimane, l’ambizione del provider francese nel corso dei prossimi mesi sarà quella di garantire al pubblico importanti offerte anche per la telefonia fissa e per la Fibra Ottica. Per quanto concerne la telefonia mobile, invece, la grande novità dell’operatore francese si chiama 5G.

Iliad, pronto il lancio del 5G con questi costi e queste offerte

Proprio sul finire del 2020, Iliad ha sorpreso il suo pubblico ufficializzando l’arrivo delle prime reti 5G in Italia. L’operatore ha fatto già partire la sperimentazione di questa tecnologia in molte città capoluogo della nazione. Tra queste si segnalano Roma, Milano, Bologna, Torino e Firenze. Nel corso dei prossimi mesi altri importanti centri d’Italia saranno aggiunti alla lista.

Con l’arrivo del 5G è previsto anche un cambio delle offerte e della strategia commerciale in casa Iliad. Già in questi giorni, ad esempio, l’operatore sta pubblicizzando la nuova tariffa Giga 70. La ricaricabile prevede consumi senza limiti per chiamate ed SMS più 70 Giga internet, con tecnologia 5G inclusa nel costo mensile di 7,99 euro.

A differenza di altri operatori, come TIM o Vodafone, ad ora il 5G di Iliad è già parte integrante delle ricaricabili ufficiali del provider francese. Allo stato attuale, infatti, non sono previste opzioni extra per l’utilizzo delle reti internet ad alta velocità. E’ possibile che anche nel corso dei prossimi mesi, quando il 5G diventerà una realtà sempre più radicata, venga confermata questa precisa scelta strategica.