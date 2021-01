WINDTRE: grandi offerte del gestore ci aspettano per i mesi del 2021

Dopo tante “tempeste” come quella dell’operator attack, è arrivato il momento di fare chiarezza su tutto quella che la famosa WINDTRE riserva ai suoi clienti per il 2021. Innanzitutto gli utenti che provengono da Poste Mobile e Fastweb hanno la possibilità di attivare le offerte già disponibili per chi proviene da operatori virtuali (escluso Very Mobile).

WINDTRE: LE PROMO GO 50TOP+ E GO 100 TOP+ EASY PAY

La promozione SIM, per i clienti sopra elencati, è stata prorogata e non costerà più 10, bensì 0 euro. Tra le offerte vediamo:

GO 50 TOP+ : minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 50GIGA a 5.99€ al mese addebitato su credito residuo, con costo di attivazione gratuito.

: minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 50GIGA a 5.99€ al mese addebitato su credito residuo, con costo di attivazione gratuito. GO 100 TOP+ Easy Pay: minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 100GIGA a 5.99€ al mese addebitato su metodo di pagamento, con costo di attivazione gratuito anziché 49,99€ con Offerta attiva per 24 mesi. I restanti 49,99€, rateizzati in 24 rate da 2,1€/mese non saranno addebitati con Offerta attiva per tutta la durata del contratto. In caso di recesso anticipato saranno però addebitate le rate mancanti. In fase di attivazione dell’Offerta il Cliente si potrà anche pagare in un’unica soluzione il costo di attivazione.

Restano attivabili unicamente per i clienti provenienti da Iliad, Kena e ho. mobile, le offerte GO 50 Fire/GO 100 Fire Easy Pay (6.99€/mese con c.a. 6.99€).

Infine, le offerte GO 50 Special/ GO 100 Special Easy Pay (9.99€/mese con costo di attivazione pari a 6.99€) sono dedicate solo ai clienti che arrivano da Lycamobile. Anche in questo caso il costo della SIM per il cliente, proveniente da operatori virtuali, equivarrà a zero.