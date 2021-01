Qualche giorno fa, l’associazione di categoria UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) ha pubblicato una classifica delle auto più vendute nel nostro paese nel corso del 2020. Dai dati pubblicati, è emerso che i veicoli con motore a benzina sono stati quelli maggiormente venduti, mentre le auto elettriche si sono piazzate al terzo posto.

Ecco quali auto elettriche sono state vendute maggiormente in Italia nel 2020

Le auto con motore a benzina e a gasolio hanno ottenuto un numero di vendite maggiore, ma le auto elettriche dal canto loro possono comunque vantare un numero di 223.321 immatricolazioni nel corso del 2020. Tra questa tipologia di vetture, al primo posto tra le prime 10 più vendute si è piazzata la Reanult ZOE con un numero di immatricolazioni pari a 5.240. Si tratta di un modello molto richiesto e che dispone di una buona autonomia, pari a circa 395 km.

Subito dopo, ovvero al secondo posto, si è piazzata invece la Smart for two, una vettura che fa della compattezza uno dei suoi punti di forza, soprattutto utile per la mobilità urbana. Al terzo posto, invece, troviamo la berlina elettrica della casa automobilistica di Elon Musk, ovvero la Tesla Model 3. Quarto e quinto posto sono stati occupati da Volkswagen Up! e Fiat 500, a cui seguono fino al decimo posto Peugeot 208, Hyundai Kona, Opel Corsa, Nissan Leaf e Renault Twingo.

Oltre a queste vetture, è stata poi pubblicata una classifica riguardante le auto ibride. Tra le più vendute di questa tipologia, troviamo la Fiat Panda, la Toyota Yaris e la Ford Puma.