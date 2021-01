Spesso, il pagamento delle tasse è assai indigesto agli italiani. Tuttavia, sono obbligati a pagarle, anche perché se non lo facessero non potrebbero accedere a dei servizi importanti per far funzionare un’abitazione, con ad esempio l’energia elettrica. Varie sono state le occasioni in cui alcuni malfattori hanno cercato di evitare il pagamento di tasse fin troppo salate, e alcuni di questi le hanno sfruttate modificando i propri apparati di misurazione, ovvero i contatori.

Nell’ultimo periodo, a Roma, grazie ad un’operazione congiunta delle Forze dell’Ordine, c’è stato l’arresto di tantissime persone. I provvedimenti erano stati presi principalmente a causa delle manomissione di molti contatori, che venivano fatte per abbassare o azzerare il costo delle bollette. I danni maggiori li hanno subiti aziende come Enel ed Acea.

Contatori modificati: la truffa del magnete continua a dilagare in Italia