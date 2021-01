Non tutti sono a conoscenza del fatto che è possibile usare i due servizi di messaggistica più importanti al mondo, ossia WhatsApp e Telegram, senza mostrare il proprio numero di telefono, rimanendo, quindi, del tutto anonimi.

Di fatto, per farlo basterà usare un servizio che crea numeri telefonici virtuali e che, quindi, non appartengono realmente all’utente. Di servizi del genere ce ne sono diversi, alcuni sono totalmente gratuiti anche come app per smartphone, e pare presentino tutte un funzionamento simile. Dopo aver scaricato l’app che preferiamo, infatti, sarà necessario iscriversi al servizio compilando i relativi moduli e seguendo la procedura indicata.

Dopo che abbiamo terminato tutto ciò, ci sarà il rilascio di un numero di telefono virtuale da usare per creare un nuovo account su WhatsApp, Telegram o un altra piattaforma di social network o messaggistica istantanea che ha bisogno di una SIM per funzionare.

WhatsApp e Telegram: i metodi efficaci per inviare messaggi del tutto anonimi

Una di quelle app che generano un numero virtuale falso da poter usare con WhatsApp e Telegram è sicuramente TextNow. Per poter incominciare a inviare messaggi anonimi sulle notissime app di messaggistica, ci sarà bisogno prima di scaricare sullo smartphone quest’app. Dopo averla installata e aver completato la procedura con tutti i suoi passaggi, TextNow provvederà a generare un numero virtuale, che dovrà essere fornito a WhatsApp o Telegram quando verrà richiesta la verifica dell’account.

Dopo la verifica, potrete finalmente cominciare ad usare WhatsApp e Telegram scambiando i messaggi totalmente in forma anonima.