Netflix continua a sorprendere i propri utenti con il continuo rilascio di titoli nuovi di zecca. Tra le ultime uscite che hanno caratterizzato la fine del 2020, non possiamo non citare le seguenti:

(Serie tv) Grand Army

(Serie tv) Nero a metà, seconda stagione.

(Serie tv) La Révolution

(Serie tv) Gli ultimi ragazzi sulla Terra, Libro 3

(Serie tv) Star Trek: Discovery, terza stagione

(Serie tv) Qualcuno deve morire

Nonostante il colosso Americano sia pronto a rilasciare ulteriori nuovi contenuti, in realtà, ad oggi, milioni di utenti non aspettano altro che la pubblicazioni di nuovi episodi per le serie televisive più apprezzate, come Lucifer, Stranger Things e Vis a Vis. Scopriamo quindi di seguito quali sono le ultime novità in arrivo.

Stranger Things, Lucifer e Vis a Vis: ecco tutte le novità in arrivo nei prossimi mesi

Iniziamo con Lucifer. La serie televisiva, salvata dalla cancellazione grazie all’aiuto di Netflix, è diventata negli ultimi anni una delle serie più apprezzate al mondo. Ad oggi, come ben sappiamo, sono disponibili sulla piattaforma Americana solamente i primi 8 episodi della quinta stagione mentre, la seconda parte, arriverà presumibilmente nella seconda metà del 2021. Da alcuni giorni, inoltre, sono stati resi pubblici i titoli in lingua originale delle singole puntate: Eccoli di seguito:

Episodio 9: Family Dinner

Episodio 10: Bloody Celestial Karaoke Jam

Episodio 11: Resting Devil Face

Episodio 12: Daniel Espinoza: Naked and Afraid

Episodio 13: A Little Harmless Stalking

Episodio 14: Nothing Lasts Forever

Episodio 15: Is This Really How It’s Going to End?!

Episodio 16: A Chance at a Happy Ending

Proseguiamo con Stranger Things. E’ passato ormai molto tempo dal rilascio della terza stagione ma, a causa della pandemia di Covid-19, i ragazzi di Hawkins sono riusciti a tornare sul set solamente nel mese di Settembre 2020. Purtroppo non ci sono novità sulla data di rilascio ma, a quanto pare, il cast sembrerebbe essersi allargato. Di recente, infatti, alcuni fan hanno notato la presenza sul set di Levon Hawke, figlio di Uma Thurman e Ethan Hawke.

Terminiamo infine con Vis a Vis. Dopo il rilascio dello spin-off “Vis a Vis: El Oasis”, sono stati molteplici gli elogi ricevuti dalla serie televisiva. Di recente milioni di fan hanno quindi richiesto il rilascio di nuovi episodi ma, purtroppo, tutto ciò non accadrà. In passato, di fatto, l’ideatore Ivan Escobar affermò quanto segue: “El Oasis sarà in assoluto l’ultima stagione e lo posso assicurare. Abbiamo calato l’ultimo asso nella manica, ci giochiamo tutto, non lasceremo indietro nulla.”