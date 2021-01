Entrati finalmente nel 2021, è possibile tirare le somme sull’anno che è stato su diversi punti di vista. Per quanto concerne la connessione ad internet, le reti fisse ora mettono tutte a disposizione dei clienti in tutta Italia la fibra ottica super veloce, la quale riesce ad arrivare anche al Giga al secondo in download. Tuttavia, non tutti gli operatori telefonici riescono a fornire lo stesso servizio.

Di fatto, come riporta il sito kompratore.it, solamente nel mese di dicembre 2020 sono stati fatti quasi 67.000 speed test dagli utenti, e pare che i risultati ottenuti consentono di effettuare un confronto tra i principali operatori telefonici che operano nel nostro Paese, ossia WindTre, TIM, Vodafone e Fastweb. Scopriamo di seguito le analisi per quanto riguarda la velocità media in download, in upload e il ping.

Operatori telefonici più veloci in fisso: ecco i dati dell’ultimo mese

I dati ottenuti da kompratore.it sono molto interessanti e sono ottenuti, come detto anche sopra, da 67.000 speed test fatti nel mese di dicembre 2020 da tutti gli italiani. Dunque, per fare questo confronto, sono stati presi in esame i dati in download, upload e ping di WindTre, TIM, Vodafone e Fastweb. A svettare su tutti in download è stato WindTre, il quale ha una velocità media di 120,23 Mbps. Fastweb si mette al secondo posto con 106,73 Mbps, mentre sotto quota 100 troviamo Vodafone con 86,58 Mbps e TIM con 69,99 Mbps.

Invece, per quanto riguarda la connessione in upload, pare essere Fastweb quella che offre il servizio migliore di tutti: 51,46 Mbps di media contro i 50,54 di WindTre, i 41,30 di TIM e i 41,26 di Vodafone. Infine, concludiamo con il ping, dove TIM ha decisamente distrutto tutti piazzandosi al primo posto con un dato medio di 23,33 ms. Al secondo posto c’è Fastweb con 40,36 ms, a seguire abbiamo WindTre con 41,46 ms e Vodafone con 41,12 ms.